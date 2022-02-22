МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть во вторник утром подскакивают на 3-5% из-за эскалации ситуации вокруг Украины, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 98 долларов за баррель впервые с 22 сентября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.23 мск цена апрельских фьючерсов на Brent росла на 3,2% — до 98,45 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов по этой марке поднималась на 3,51% — до 96,25 доллара за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 5,03% — до 94,75 доллара.

Ралли на нефтяном рынке обусловлено эскалацией ситуации вокруг Украины.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие указы глава государства подписал сразу после обращения, поручив в них обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. После этого ряд иностранных государств, в частности страны ЕС, США, Великобритания, заявили о намерении ввести в связи с этим новые санкции против России.