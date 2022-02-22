Стоимость Brent превысила $99 за баррель
ЦЕНА АПРЕЛЬСКИХ ФЬЮЧЕРСОВ НА НЕФТЬ BRENT ПРЕВЫСИЛА $99 ЗА БАРРЕЛЬ, МАРКА ДОРОЖЕ ЭТОГО УРОВНЯ ВПЕРВЫЕ С 18 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/oil/20220222/836130978.html
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Транзит газа через Украину немного снизился во вторник
ЦЕНА АПРЕЛЬСКИХ ФЬЮЧЕРСОВ НА НЕФТЬ BRENT ПРЕВЫСИЛА $99 ЗА БАРРЕЛЬ, МАРКА ДОРОЖЕ ЭТОГО УРОВНЯ ВПЕРВЫЕ С 18 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА — ДАННЫЕ ТОРГОВ
https://1prime.ru/oil/20220222/836130978.html
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