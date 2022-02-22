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2022

https://1prime.ru/oil/20220222/836130978.html

Стоимость Brent превысила $99 за баррель

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЦЕНА АПРЕЛЬСКИХ ФЬЮЧЕРСОВ НА НЕФТЬ BRENT ПРЕВЫСИЛА $99 ЗА БАРРЕЛЬ, МАРКА ДОРОЖЕ ЭТОГО УРОВНЯ ВПЕРВЫЕ С 18 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА — ДАННЫЕ ТОРГОВ ПРАЙМ, 22.02.2022

нефть, энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60