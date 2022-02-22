МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти на 2-3% во вторник вечером на сохранении геополитического напряжения, свидетельствуют данные торгов. Нефть по $100 не спасет. Кому придется затягивать пояса

По состоянию на 17.50 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,79%, до 98,05 доллара за баррель, майских — на 1,45%, до 94,34 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожают на 2,66%, до 92,62 доллара.

Ранее в ходе торгов вторника апрельские фьючерсы марки Brent подскакивали выше 99 долларов за баррель. Эту отметку показатель превысил впервые с 18 сентября 2014 года. Стоимость нефти марки WTI росла более чем на 5%.

Увеличению цен на нефть способствовал резкий рост напряжения после решения президента России Владимира Путина о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие указы глава государства подписал сразу после обращения к россиянам, поручив в них обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. Эксперт не исключает подорожания нефти до $100 за баррель

После этого ряд иностранных государств, в частности страны ЕС, США, Великобритания, заявили о намерении ввести в связи с этим новые санкции против России.

"За последние пару дней инвесторы перестали думать, что это позерство и бряцание оружием. Они стали думать, что есть реальная угроза конфликта, что объясняет реакцию рынков", — отметил глава инвестиционной стратегии State Street Global Advisors в Европе Альтаф Кассам (Altaf Kassam), которого цитирует газета Wall Street Journal.