МОСКВА, 23 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Цены на сырую нефть и природный газ во вторник резко выросли, при этом фьючерсы на нефть марки Brent достигли самого высокого уровня закрытия с 2014 года. Рост разворачивался на фоне угрозы полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Манометр

Нефть продолжает уверенно дорожать

ДИНАМИКА ЦЕН

Апрельские фьючерсы не нефть Brent на ICE Futures выросли на 1,5%, или 1,45%, до 96,84 доллара за баррель, самого высокого уровня закрытия с 29 сентября 2014 года.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 1,28 доллара, или 1,4%, до 92,35 доллара за баррель. Срок действия мартовских контрактов истек в понедельник. Апрельские фьючерсы выросли в цене на 1,70 доллара, или 1,9%, до 91,91 доллара за баррель.

Мартовские фьючерсы на природный газ выросли на 1,5%, или 7 центов, до 4,498 доллара за млн БТЕ.

Мартовские фьючерсы на бензин выросли на 1,5%, до 2,711 доллара за галлон. Мартовские фьючеры на топочный мазут выросли на 1,3%, до 2,819 доллара за галлон.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В понедельник президент России Владимир Путин заявил о признании независимости промосковских сепаратистских республик в Луганске и Донецке, а также отдал приказ о вводе войск в эти регионы.

"Рынок несомненно уже учитывал некоторую степень связанных с Россией рисков для предложения нефти и газа", — говорит Трой Винсент, аналитик DTN. Тем не менее, цены демонстрировали умеренный рост, что указывает на то, что "рынок не относится всерьез к угрозе перекрытия поставок российских нефти и природного газа ввиду санкций или военных действий".

Президент США Джо Байден заявил о введении санкций против двух российских банков и российского суверенного долга, и обвинил Москву в начале вторжения на территорию Украины.

Представители ЕС назвали действия России и заявления президента Путина "грубым нарушением международного закона",

Россия является ключевым поставщиком природного газа в Западную Европу и обострение конфликта в Восточной Европе может повлиять на цены. Аналитики энергетического рынка говорят, что зависимость Европы от российского газа ограничивает возможность санкций в случае вторжения Москвы на Украину.

Некоторые аналитики предупреждают, что цены на сырую нефть могут превысить 100 долларов за баррель, если напряженность на Украине перерастет в полномасштабную войну.

— Авторы Myra P. Saefong и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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