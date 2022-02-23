МОСКВА, 23 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Цены на сырую нефть и природный газ во вторник резко выросли, при этом фьючерсы на нефть марки Brent достигли самого высокого уровня закрытия с 2014 года. Рост разворачивался на фоне угрозы полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Нефть продолжает уверенно дорожать

ДИНАМИКА ЦЕН

Апрельские фьючерсы не нефть Brent на ICE Futures выросли на 1,5%, или 1,45%, до 96,84 доллара за баррель, самого высокого уровня закрытия с 29 сентября 2014 года.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 1,28 доллара, или 1,4%, до 92,35 доллара за баррель. Срок действия мартовских контрактов истек в понедельник. Апрельские фьючерсы выросли в цене на 1,70 доллара, или 1,9%, до 91,91 доллара за баррель.

Мартовские фьючерсы на природный газ выросли на 1,5%, или 7 центов, до 4,498 доллара за млн БТЕ.

Мартовские фьючерсы на бензин выросли на 1,5%, до 2,711 доллара за галлон. Мартовские фьючеры на топочный мазут выросли на 1,3%, до 2,819 доллара за галлон.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В понедельник президент России Владимир Путин заявил о признании независимости промосковских сепаратистских республик в Луганске и Донецке, а также отдал приказ о вводе войск в эти регионы.

"Рынок несомненно уже учитывал некоторую степень связанных с Россией рисков для предложения нефти и газа", — говорит Трой Винсент, аналитик DTN. Тем не менее, цены демонстрировали умеренный рост, что указывает на то, что "рынок не относится всерьез к угрозе перекрытия поставок российских нефти и природного газа ввиду санкций или военных действий".

Президент США Джо Байден заявил о введении санкций против двух российских банков и российского суверенного долга, и обвинил Москву в начале вторжения на территорию Украины.

Представители ЕС назвали действия России и заявления президента Путина "грубым нарушением международного закона",

Россия является ключевым поставщиком природного газа в Западную Европу и обострение конфликта в Восточной Европе может повлиять на цены. Аналитики энергетического рынка говорят, что зависимость Европы от российского газа ограничивает возможность санкций в случае вторжения Москвы на Украину.

Некоторые аналитики предупреждают, что цены на сырую нефть могут превысить 100 долларов за баррель, если напряженность на Украине перерастет в полномасштабную войну.

— Авторы Myra P. Saefong и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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