Псаки: возможность выпуска нефти из резерва США остается на повестке
Псаки: возможность выпуска нефти из резерва США остается на повестке
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Возможность выпуска нефти из резерва США остается на повестке, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Такая возможность остается на повестке", — сказала Псаки на брифинге.
Она отметила, что США будут предпринимать шаги для минимизации последствий от принятых против РФ санкций на внутреннем рынке топлива. Псаки подчеркнула, что влияние будут иметь не сами санкции, а ответные действия России.
https://1prime.ru/oil/20220224/836150008.html
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