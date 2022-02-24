МОСКВА, 24 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть в среду закрылись с небольшим повышением. Трейдеры оценивали риски для мирового предложения нефти в условиях санкций, введенных против России, а также ввиду вероятности военного вторжения на Украину. Нефть дешевеет в рамках коррекции после роста в цене до максимума

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 19 центов, или 0,2%, до 92,10 доллара за баррель.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent закрылись без изменений, по 96,84 доллара за баррель, удержавшись на самом высоком уровне закрытия с 2014 года.

Мартовские фьючерсы на природный газ подорожали на 2,8% до 4,623 доллара за млн БТЕ.

Мартовские фьючерсы на бензин выросли в цене на 0,5%, до 2,725 доллара за галлон, а мартовские фьючерсы на печное топливо подорожали на 0,4%, до 2,829 доллара за галлон.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Во вторник котировки нефти выросли на фоне решения президента России Владимира Путина признать ЛНР и ДНР и направить войска в эти регионы. На этом фоне усилились опасения относительно полномасштабного вторжения на Украину, а США и их союзники объявили о введении санкций против Москвы.

Цены на нефть и природный газ по-прежнему завышены, "поскольку российско-украинские трения существенно повышают риск проблем с поставками из России и вероятность введения (дополнительных) санкций", отметил Пэт Такер, издатель Economist Intelligence Unit. "Пока украинский вопрос сохраняет изменчивость, на рынке энергоносителей, страдающем от нехватки предложения, наблюдается повышенная премия за риск".

Однако анонсированные меры и комментарии представителей администрации Байдена ослабили опасения по поводу ущерба, который санкции могут нанести предложению нефти, считают аналитики.

"Санкции, о введении которых стало известно до настоящего времени, не окажут серьезного влияния на экспорт российской нефти. Они не коснулись местных банков, тесно связанных с отраслью сырьевых товаров",- отметил Уоррен Паттерсон, глава стратегического подразделения в ING.

Во вторник президент США Джо Байден сообщил о введении санкций в отношении двух российских банков и суверенного долга страны. Он назвал это ответной мерой на "начало вторжения" России на территорию Украины. Тем временем, Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2", который должен был увеличить поставки природного газа из России в Западную Европу.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com и William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ