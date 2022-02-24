МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили в четверг рост до 5%, апрельская марка Brent превысила 102 долларов за баррель впервые с 5 сентября 2014 года, котировки фьючерса с поставкой в мае — около 98 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на нефть закрылись с небольшим повышением

По состоянию на 7.42 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5% — до 102 долларов за баррель. Майский фьючерс дорожал на 4,4%, до 98,18 долларов.

Апрельские фьючерсы на WTI росли в цене на 4,4%, до 96,1 доллара за баррель.