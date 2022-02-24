МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Резкий скачок мировых цен на нефть в связи с военной спецоперацией РФ в отношении Украины может продолжиться в течение следующей недели, но после этого цены вернутся к прежним отметкам. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на мнение кувейтского эксперта в сфере нефтяных рынков Хаджаджа Бу Худура. Нефть поднялась выше $100 за баррель на фоне обострения геополитики

Напомним, что мировые цены на нефть ускорили в четверг рост до 6%, апрельский фьючерс марки Brent превысил 103 доллара за баррель впервые с 3 сентября 2014 года, котировки фьючерса с поставкой в мае — около 100 долларов за баррель. Ралли на нефтяном рынке способствовали заявления президента РФ Владимира Путина, объявившего о проведении военной спецоперации России из-за Донбасса.

По мнению Бу Худура, "цены на нефть продолжат расти и далее в этом направлении, возможно, в течение следующей недели, затем они вновь вернутся к прежним уровням — Brent вернется к 90 долларам за баррель".

По словам эксперта, цены на нефть росли и до конфликта ввиду политики ОПЕК+, а нынешний скачок вызван непосредственно геополитической обстановкой в связи с военной операцией России. "Но этот рост цен временный, на несколько дней", — добавил он.

Кувейтский эксперт признал, что выгоду от нынешних цен на нефть получат страны-производители.

"Но основными выгодоприобретателями являются спекулянты, нынешняя ситуация пойдет не на пользу мировой экономике", — отметил он.