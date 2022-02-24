ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. США в попытке сдержать рост цен на энергоносители намерены провести товарные интервенции за счет стратегического резерва нефти и ведут переговоры об аналогичных мерах с другими крупнейшими мировыми потребителями, сообщил американский президент Джо Байден. Байден готов ввести санкции против Путина

"Мы координируемся с крупнейшими мировыми производителями и потребителями нефти для решения общей задачи обеспечения стабильных глобальных энергопоставок", — сказал он в речи о ситуации на Украине.

"Мы активно работаем со странами по всему миру для коллективного высвобождения части стратегических нефтяных резервов. И США направят на рынок дополнительные баррели нефти", — пообещал Байден.