Цены на нефть превысили $100 за баррель впервые с 2014 года
МОСКВА, 25 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Котировки в четверг закрылись с повышением. Цены на Brent и WTI ранее в четверг впервые с 2014 года поднимались выше 100 долларов за баррель на фоне атаки России на Украину.
ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА
Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 71 цент, или 0,8%, до 92,81 долларов за баррель. В ходе торгов четверга цены поднимались до 100,54 доллара.
Апрельские фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 2,24%, или 2,3%, до 99,08 доллара за баррель.
Мартовские фьючерсы на природный газ, экспирация которых произошла в конце сессии четверга, подорожали на 1,2% до 4,568 доллара за млн БТЕ.
Котировки апрельских контрактов на бензин поднялись на 1,7% до 2,771 доллара за галлон, а апрельские фьючерсы на печное топливо выросли в цене на 2,4% до 2,897 доллара за галлон.
РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ
Нападение России на Украину считается крупнейшей военной операцией со времен Второй мировой войны. Оно спровоцировало опасения относительно возможных перебоев с поставками во времена неопределенности относительно мировой экономики, вызванной пандемией коронавируса и сохраняющимися проблемами с цепочками поставок.
Примерно 30-40% поставок природного газа в Европу приходится на Россию.
По словам аналитиков, военный конфликт на Украине усиливает вероятность перебоев с поставками из России и введения санкций, а влияние со стороны повышения нефтяных цен может усилить мировое инфляционное давление.
В ценах учитываются возможные санкции США против России, которые могут включать в себя меры против нефтегазового сектора, отмечает Стюарт Гликман, аналитик CFRA Research.
Тем не менее в CFRA считают, что президент США Джо Байден не хочет принимать меры, которые могут привести к дальнейшему росту розничных цен на бензин в стране. На этом фоне цены на WTI могут вернуться к 90 долларам, полагает Гликман. Данный уровень будет "отражать ограниченное предложение на рынке нефти и отсутствие санкций, влияющих на поставки".
Байден в среду выступил с осуждением вторжения российских войск на Украину и обещал ввести дополнительные санкции против России. США уже заявили, что введут санкции против двух российских банков, а также суверенного долга.
Кроме того, Германия приостановила сертификацию “Северного потока – 2”, а США ввели санкции против оператора этого газопровода, созданного для осуществления поставок природного газа из России в Западную Европу.
ДАННЫЕ ПО ЗАПАСАМ
Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило об увеличении запасов нефти в стране на 4,5 млн баррелей на неделе 12-18 февраля.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали сокращения запасов на 300 000 баррелей. Американский институт нефти (API) в среду сообщил об увеличении запасов на 6 млн баррелей, согласно источникам.
Данные по запасам были опубликованы на день позже, чем обычно, в связи с отмечанием Дня президентов в понедельник.
EIA также сообщило о сокращении запасов бензина на 600 000 баррелей и дистиллятов также на 600 000 баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали сокращения запасов бензина и дистиллятов на 1,1 млн баррелей.
Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в терминале Кушинга, штат Оклахома, на отчетной неделе снизились на 2 млн баррелей, а стратегические резервы сократились на 2,4 млн баррелей.
Между тем запасы газа в подземных хранилищах США сократились на 129 млрд кубических футов, сообщили в EIA.
— Авторы Myra P. Saefong и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/oil/20220225/836168587.html