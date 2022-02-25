МОСКВА, 25 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Котировки в четверг закрылись с повышением. Цены на Brent и WTI ранее в четверг впервые с 2014 года поднимались выше 100 долларов за баррель на фоне атаки России на Украину. Нефть чуть замедлила темпы роста

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 71 цент, или 0,8%, до 92,81 долларов за баррель. В ходе торгов четверга цены поднимались до 100,54 доллара.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 2,24%, или 2,3%, до 99,08 доллара за баррель.

Мартовские фьючерсы на природный газ, экспирация которых произошла в конце сессии четверга, подорожали на 1,2% до 4,568 доллара за млн БТЕ.

Котировки апрельских контрактов на бензин поднялись на 1,7% до 2,771 доллара за галлон, а апрельские фьючерсы на печное топливо выросли в цене на 2,4% до 2,897 доллара за галлон.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Нападение России на Украину считается крупнейшей военной операцией со времен Второй мировой войны. Оно спровоцировало опасения относительно возможных перебоев с поставками во времена неопределенности относительно мировой экономики, вызванной пандемией коронавируса и сохраняющимися проблемами с цепочками поставок.

Примерно 30-40% поставок природного газа в Европу приходится на Россию.

По словам аналитиков, военный конфликт на Украине усиливает вероятность перебоев с поставками из России и введения санкций, а влияние со стороны повышения нефтяных цен может усилить мировое инфляционное давление.

В ценах учитываются возможные санкции США против России, которые могут включать в себя меры против нефтегазового сектора, отмечает Стюарт Гликман, аналитик CFRA Research.

Тем не менее в CFRA считают, что президент США Джо Байден не хочет принимать меры, которые могут привести к дальнейшему росту розничных цен на бензин в стране. На этом фоне цены на WTI могут вернуться к 90 долларам, полагает Гликман. Данный уровень будет "отражать ограниченное предложение на рынке нефти и отсутствие санкций, влияющих на поставки".

Байден в среду выступил с осуждением вторжения российских войск на Украину и обещал ввести дополнительные санкции против России. США уже заявили, что введут санкции против двух российских банков, а также суверенного долга.

Кроме того, Германия приостановила сертификацию “Северного потока – 2”, а США ввели санкции против оператора этого газопровода, созданного для осуществления поставок природного газа из России в Западную Европу.

ДАННЫЕ ПО ЗАПАСАМ

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило об увеличении запасов нефти в стране на 4,5 млн баррелей на неделе 12-18 февраля.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали сокращения запасов на 300 000 баррелей. Американский институт нефти (API) в среду сообщил об увеличении запасов на 6 млн баррелей, согласно источникам.

Данные по запасам были опубликованы на день позже, чем обычно, в связи с отмечанием Дня президентов в понедельник.

EIA также сообщило о сокращении запасов бензина на 600 000 баррелей и дистиллятов также на 600 000 баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали сокращения запасов бензина и дистиллятов на 1,1 млн баррелей.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в терминале Кушинга, штат Оклахома, на отчетной неделе снизились на 2 млн баррелей, а стратегические резервы сократились на 2,4 млн баррелей.

Между тем запасы газа в подземных хранилищах США сократились на 129 млрд кубических футов, сообщили в EIA.

— Авторы Myra P. Saefong и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ