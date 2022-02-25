ВАШИНГТОН, 25 фев — ПРАЙМ. США не намерены вводить санкции против нефтяного сектора РФ из-за ситуации на Украине, поскольку опасаются, что такое решение спровоцирует скачок мировых цен на энергоносители, заявил в пятницу советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн. Рубль ощутимо вырос и частично компенсировал обвал четверга

"Если мы нацелимся на нефтегазовый сектор и, в данном случае, на российский энергетический истеблишмент, то цены подскочат. Возможно, тогда (Россия) будет продавать нам только половину своей продукции, но по двойной цене", — сказал американский дипломат в интервью Bloomberg TV.

В четверг США объявили санкции в отношении крупнейших российских банков и ряда организаций. Однако санкции, как пояснил минфин, до 24 июня текущего года не коснутся их деятельности, связанной с энергетическим сектором, в том числе добычей, производством и транспортировкой энергоносителей.