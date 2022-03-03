МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Стоимость марки Brent превысила 116 долларов за баррель впервые с 9 сентября 2013 года, свидетельствуют данные торгов. США стремятся избежать дальнейшего роста цен на нефть

По состоянию на 05.48 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 1,81%, до 116,63 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 2,80% — до 113,70 доллара.