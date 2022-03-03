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2022
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Цена нефти марки Brent превысила $116 за баррель
Нефть
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Стоимость марки Brent превысила 116 долларов за баррель впервые с 9 сентября 2013 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 05.48 мск цена майских фьючерсов на нефть... ПРАЙМ, 03.03.2022
новости, нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, фьючерсы на нефть, рост, brent
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Стоимость марки Brent превысила 116 долларов за баррель впервые с 9 сентября 2013 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 05.48 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 1,81%, до 116,63 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 2,80% — до 113,70 доллара.