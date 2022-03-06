МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Иран превысил объем экспорта сырой нефти в 1,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил в воскресенье генеральный директор правительственной Организации портов и судоходства исламской республики Али Акбар Сафайи. Раскрыта схема легального обхода санкций при торговле нефтью из России

"В сфере нефтяной промышленности экспорт сырой нефти (из Ирана) превысил 1,5 миллиона баррелей в сутки", — приводит слова Сафайи иранское агентство Mehr.

В четверг министр нефти Ирана отметил, что Тегеран намерен в самое ближайшее время увеличить экспорт своей нефти на мировые рынки. Его заявление прозвучало после того как, страны ОПЕК+ по итогам заседания в среду решили продолжить плановое увеличение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.

Иран значительно сократил уровень экспорта своей нефти после того, как в 2018 году бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе в одностороннем порядке Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), введя новые санкции против Ирана, в частности на его энергетический экспорт. С тех пор власти Ирана экспортируют нефть через третьи страны. За последние полгода, по словам президента Ирана Ибрахима Раиси, Тегеран увеличил экспорт нефти на 40%.

Сейчас власти Ирана всеми силами пытаются снять с себя американские санкции, чтобы беспрепятственно экспортировать свои энергетические ресурсы и продукты. Для этого в Вене сейчас проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников. 3 января стороны продолжили диалог в Вене.