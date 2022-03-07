МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Министр энергетики канадской провинции Альберта Соня Сэвидж и премьер-министр региона Джейсон Кенни предложили поставлять нефть в США на фоне возможности приостановки экспорта этого ресурса из России из-за ситуации вокруг Украины.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что представители США и Венесуэлы обсудили возможность ослабления нефтяных санкций против Каракаса. В Вашингтоне рассматривают Венесуэлу как возможный альтернативный источник поставок нефти на случай введения санкций против энергетического сектора России.

"США хотят заменить российские баррели на венесуэльские? Такое нарочно не придумаешь: суровое время требует суровых решений. Напоминание о безрассудстве энергетической политики последнего десятилетия. Канада с третьими по величине запасами могла бы снабжать США и мир", — написала Сэвидж в Twitter.

Премьер-министр Альберты задался вопросом: "что творится с политикой США в сфере энергетики?". По его словам, США намерены заменить экспорт нефти из России ввозом ресурса из "иранской и венесуэльской диктатур" после отмены санкций. В конгрессе США хотят запретить экспортировать нефть из России

"Альберта была бы рада, если бы президент США Джо Байден нанес визит нам. Мы могли бы обсудить доставку примерно 1 миллиона баррелей в день ответственно произведенных энергоресурсов от ближайшего друга и союзника США", — отметил Кенни в Twitter.

Он добавил, что для этого нужно, чтобы США отменили блокировку трубопровода Keystone XL на границе Канады и Соединенных Штатов.