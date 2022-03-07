ВАШИНГТОН, 7 мар — ПРАЙМ. Белый дом может запретить импорт российской нефти без согласования этого вопроса с партнерами из ЕС, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленных лиц. Канадская провинция предложила миру свою нефть вместо российской

По данным агентства, администрация США рассматривает такую возможность, но окончательное решение о блокировке импорта, его возможном сроке и масштабе пока не принято.

Ранее спикер конгресса США Ненси Пелоси сообщила, что палата представителей изучает возможность разработать проект закона, предусматривающего запрет импорта нефти и энергоресурсов из России в Соединенные Штаты.

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