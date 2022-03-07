ВАШИНГТОН, 7 мар — ПРАЙМ. Белый дом может запретить импорт российской нефти без согласования этого вопроса с партнерами из ЕС, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленных лиц.

Добыча нефти.

Канадская провинция предложила миру свою нефть вместо российской

По данным агентства, администрация США рассматривает такую возможность, но окончательное решение о блокировке импорта, его возможном сроке и масштабе пока не принято.

Ранее спикер конгресса США Ненси Пелоси сообщила, что палата представителей изучает возможность разработать проект закона, предусматривающего запрет импорта нефти и энергоресурсов из России в Соединенные Штаты.

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