МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на 8%, котировки находятся у рекордных уровней 2008 года из-за опасений за поставки, свидетельствуют данные торгов.

Добыча нефти.

Канадская провинция предложила миру свою нефть вместо российской

По состоянию на 11.36 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 7,72%, до 127,23 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 7,21%, до 124,02 доллара.

Сегодня ночью сразу после открытия торгов цена Brent кратковременно достигала 139,13 доллара за баррель — впервые с 16 июля 2008 года, WTI — поднялся до 130 долларов впервые с 22 сентября 2008 года. Нефть приблизилась к рекордным отметкам: максимальная стоимость Brent в 147,5 доллара, а WTI — в 147,27 доллара были достигнуты 11 июля 2008 года.

Подобная динамика обусловлена ожиданиями сложностями с поставками сырьевых товаров на мировые рынки. Так, ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленных лиц сообщило, что администрация США рассматривает возможность введения заперта на импорт российской нефти в страну без согласования с европейскими партнерами.

"Такие меры, вероятно, продолжат серьезно сдерживать морские перевозки российской нефти из-за рисков дополнительных санкций", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Goldman Sachs.