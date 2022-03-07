МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на 8%, котировки находятся у рекордных уровней 2008 года из-за опасений за поставки, свидетельствуют данные торгов. Канадская провинция предложила миру свою нефть вместо российской

По состоянию на 11.36 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 7,72%, до 127,23 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 7,21%, до 124,02 доллара.

Сегодня ночью сразу после открытия торгов цена Brent кратковременно достигала 139,13 доллара за баррель — впервые с 16 июля 2008 года, WTI — поднялся до 130 долларов впервые с 22 сентября 2008 года. Нефть приблизилась к рекордным отметкам: максимальная стоимость Brent в 147,5 доллара, а WTI — в 147,27 доллара были достигнуты 11 июля 2008 года.

Подобная динамика обусловлена ожиданиями сложностями с поставками сырьевых товаров на мировые рынки. Так, ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленных лиц сообщило, что администрация США рассматривает возможность введения заперта на импорт российской нефти в страну без согласования с европейскими партнерами.

"Такие меры, вероятно, продолжат серьезно сдерживать морские перевозки российской нефти из-за рисков дополнительных санкций", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Goldman Sachs.