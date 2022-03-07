ВАРШАВА, 7 мар — ПРАЙМ. ЕС не сможет немедленно отказаться от российских углеводородов, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции Zet. СМИ: США хотят заблокировать импорт нефти из России без согласования с ЕС

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз полностью отказаться от покупки российских угля, газа и нефти.

По словам Пшидача, полный отказ от российских углеводородов возможен, "но не со дня на день", поскольку ЕС не сможет в один день перевести все европейское производство на другие направления.

"Это было бы сложно реализовать", — уточнил он.

Польша выступает за создание "определенного календаря действий по отключению от России", заявил замминистра. Кроме того, Евросоюзу необходимо проработать новые пути получения нефти, добавил он.

"Если сегодня заблокировать полностью приобретение нефти, то скоро нам начнет не хватать топлива на заправках", — подчеркнул Пшидач.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

Между тем пока не вводилось никаких ограничений на экспорт из России, в том числе энергоносителей — нефти и газа. В США опасаются дефицита топлива на мировом рынке и роста цен на него на фоне рекордной инфляции.

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