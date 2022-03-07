ТОКИО, 7 мар — ПРАЙМ. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио ушел от ответа на вопрос о том, готова ли Япония отказаться от российской нефти. Польша считает невозможным немедленный отказ от российских углеводородов

"Я бы хотел воздержаться от ответа, так как это часть дипломатических переговоров, но наша страна в плане усиления международных экономических санкций против России с пониманием, что один из национальных интересов, которые необходимо защищать, — это стабильные поставки энергии и обеспечение (энергетической) безопасности, будет действовать соответствующим образом, тесно взаимодействуя с мировым сообществом, в первую очередь со странами G7", — сказал Мацуно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США обсуждают с ЕС перспективу отказа от покупки нефти у России.

В Японии доля нефти из России составляет 3,6%, газа – 8,4%.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

Между тем пока не вводилось никаких ограничений на экспорт из России, в том числе энергоносителей — нефти и газа. В США опасаются дефицита топлива на мировом рынке и роста цен на него на фоне рекордной инфляции.