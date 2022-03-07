БЕЛГРАД, 7 мар — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает роста мировых цен на нефть в два-три раза в случае запрета на импорт из РФ в свете событий на Украине. В Германии оценили идею введения эмбарго на импорт нефти из России

В понедельник президент Сербии присутствовал на начале строительства турецкой фабрики Erenli в городе Лесковац на юге Сербии.

"Цена газа на историческом максимуме за все время, цена нефти сегодня вечером или утром будет на историческом максимуме. Если примут решение о запрете поставок российской нефти, это будет в два-три раза больше исторического максимума. Все цены сырья также улетели в небо", — заявил Вучич собравшимся.

По его словам, цена электроэнергии в производстве была 55-56 евро за мегаватт/час, а рыночная цена в Европе сейчас достигла отметки свыше 400 евро за мегаватт/час.

"Люди, это ненормальные цены", — эмоционально добавил Вучич. Он сказал, что "мир, который мы знали, рушится на наших глазах", но власти Сербии продолжают снабжать страну нефтью и газом.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.