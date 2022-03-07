Wall Street Journal: Saudi Aramco повысило до рекордных цены на нефть для азиатских клиентов
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила до рекордных отпускные апрельские цены на нефть для Азии, пишет газета Wall Street Journal.
"Saudi Aramco повысила свои цены на нефть на апрель для всех стран, при этом некоторые цены достигли рекордного уровня", — сообщила газета.
Как сообщает издание, Saudi Aramco повысила на апрель цены на Arab Light для Азии на 2,15 доллара с текущего уровня, что будет на 4,95 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai и станет рекордным уровнем.
Цены на нефть для потребителей из США, Северной Европы и Средиземноморья также были повышены — на 1 доллар, 1,7 доллара и 1,9 доллара за баррель соответственно, что будет на 3,45 доллара, 1,6 доллара и 1,9 доллара выше стоимости Argus Sour Crude Index (ASCI) и ICE Brent.
Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.
https://1prime.ru/oil/20220307/836290795.html