МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила до рекордных отпускные апрельские цены на нефть для Азии, пишет газета Wall Street Journal. Президент Сербии не исключил рост цены нефти в 2-3 раза

"Saudi Aramco повысила свои цены на нефть на апрель для всех стран, при этом некоторые цены достигли рекордного уровня", — сообщила газета.

Как сообщает издание, Saudi Aramco повысила на апрель цены на Arab Light для Азии на 2,15 доллара с текущего уровня, что будет на 4,95 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai и станет рекордным уровнем.

Цены на нефть для потребителей из США, Северной Европы и Средиземноморья также были повышены — на 1 доллар, 1,7 доллара и 1,9 доллара за баррель соответственно, что будет на 3,45 доллара, 1,6 доллара и 1,9 доллара выше стоимости Argus Sour Crude Index (ASCI) и ICE Brent.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.