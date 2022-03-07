МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть могут вырасти и до 150 долларов за баррель, а прежних цен на любые энергоресурсы уже не будет, заявил РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев. Президент Сербии не исключил рост цены нефти в 2-3 раза

Стоимость эталонной марки нефти Brent резко подскочила в понедельник и уже превышала 130 долларов за баррель. Также ранее в понедельник цена газа в Европе обновила свой исторический максимум, почти достигнув 3900 долларов за тысячу кубометров.

Эксперт заметил, что многие страны отходят из ковидных запретов, и растёт спрос на все энергоресурсы.

"Спрос на энергию растёт по прогрессивной шкале. Инертность цены на рынке очень высокая. Да, есть общемировая инфляция. Прежних цен не будет, особенно в энергоресурсах, идёт удорожание добычи и транспортировки. Текущая цена (нефти — ред.) может уйти далеко за 150 долларов за баррель", — считает собеседник агентства.

Также, по его словам, на нефтяной рынок сейчас воздействуют ещё несколько факторов, включая общемировое стремление сокращать потребление нефти в рамках "декарбонизации" и ситуацию на Украине. Но, по мнению Тимофеева, наибольшее влияет оказывают сообщения СМИ.

"Многие брокеры используют новостные сигналы как руководство к действию, и паника на противоречиях в новостях расшатывают ситуацию, это увеличивает риски. Новости о череде сбоев в мировой логистике активно проецируются на нефтяной рынок", — пояснил эксперт.