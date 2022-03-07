МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть несколько замедлили рост по сравнению с динамикой ранее в понедельник, при этом котировки по-прежнему находятся выше уровня в 120 долларов за баррель — рекорда с 2008 года, свидетельствуют данные торгов. Стоимость алюминия обновила исторический максимум

По состоянию на 18.13 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,97%, до 122,8 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 2,61%, до 118,7 доллара.

В ночь на понедельник сразу после открытия торгов цена Brent кратковременно достигала 139,13 доллара за баррель — впервые с 16 июля 2008 года, WTI — поднялся до 130 долларов впервые с 22 сентября 2008 года. А днем нефть дорожала примерно на 8%.

Исторически максимальная стоимость Brent — 147,5 доллара, а WTI — 147,27 доллара за баррель, они были достигнуты 11 июля 2008 года.

Трейдеры обеспокоены перспективами поставок нефти на рынок. Так, ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленных лиц сообщило, что администрация США рассматривает возможность введения заперта на импорт российской нефти в страну без согласования с европейскими партнерами.