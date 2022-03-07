2022-03-07T22:14:15+03:00

2022-03-07T22:14:15+03:00

2022-03-07T22:14:15+03:00

2022

https://1prime.ru/oil/20220307/836293844.html

Новак предрек $300 за баррель нефти в случае отказа от российского сырья

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ОТКАЗ ОТ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ ПРИВЕДЁТ К КАТАСТРОФИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ДЛЯ МИРОВОГО РЫНКА, ВЫЗОВЕТ ВСПЛЕСК ЦЕН ДО $300 ЗА БАРРЕЛЬ И БОЛЕЕ — НОВАК ПРАЙМ, 07.03.2022

нефть, энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60