ХЬЮСТОН (США), 7 мар — ПРАЙМ. ОПЕК продолжит оставаться надежным поставщиком нефти на мировой рынок, несмотря на нынешние геополитические риски, в том числе связанные с ситуацией вокруг Украины, заявил в понедельник генеральный секретарь картеля Мохаммед Баркиндо. Новак предрек $300 за баррель нефти в случае отказа от российского сырья

"Я хочу использовать данную мне возможность, чтобы заверить, что ОПЕК продолжит оставаться надежным поставщиком нефти на мировые рынки", — сказал Баркиндо журналистам на полях проходящей в эти дни международной энергетической конференции CERAWeek.

Он добавил, что все страны-члены картеля "прикладывают максимум усилий", чтобы гарантировать безопасность поставок нефти на мировой рынок.