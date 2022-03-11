МОСКВА, 11 мар — Dow Jones/ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг снизились после того, как днем ранее котировки сорта Brent показали самое крупное дневное падение почти за 2 года. В центре внимания трейдеров остается российско-украинский конфликт. Цены на нефть остаются в "зелёной" зоне

Цены на нефть получили поддержку после того, как министр энергетики ОАЭ опроверг заявление посла в США о том, что Абу-Даби будет призывать ОПЕК к увеличению добычи.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Апрельские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX упали в цене на 2,68 доллара США, или 2,5%, до 106,02 доллара за баррель. В среду цены на нефть WTI обвалились на 12%, продемонстрировав самое сильное однодневное падение с 26 ноября.

Майские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe подешевели на 1,81 доллара, или 1,6%, до 109,33 доллара за баррель. В среду котировки продемонстрировали самое сильное однодневное падение с 21 апреля 2020 года, снизившись на 13,2%.

Во вторник котировки Brent и WTI приблизились к примерно 14-летним максимумам.

Апрельские контракты на природный газ в США подорожали на 2,3%, до 4,631 доллара за млн БТЕ.

Апрельские фьючерсы на бензин на NYMEX снизились в цене на 4,2%, до 3,157 доллара за галлон. Апрельские фьючерсы на печное топливо подешевели на 4,9%, до 3,296 доллара за галлон.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Министр энергетики ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи опубликовал в среду вечером сообщение в твиттере. Согласно министру, ОАЭ верит в ценность ОПЕК+ для нефтяного рынка и привержена соглашению альянса.

Ранее в среду посол ОАЭ в США написал в твиттере: "Мы выступаем за увеличение добычи и будем призывать ОПЕК рассмотреть возможность повышения уровней производства нефти".

ОПЕК+, включая Россию, не поддается на призывы ускорить наращивание добычи и, вместо этого, продолжает запланированное ежемесячное увеличение на 400 000 баррелей в день. Впрочем, некоторым странам альянса сложно придерживаться даже этого целевого уровня из-за ограниченного объема свободных мощностей. ОАЭ и Саудовская Аравия входят в число тех немногих стран ОПЕК+, у которых имеется достаточно мощностей, чтобы существенно нарастить добычу.

Ранее на этой неделе США ввели эмбарго на импорт российской нефти. Новые санкции Запада в отношении Москвы и ее нефтяного сектора могут лишить мировой рынок определенной доли предложения. Трейдеры пытаются понять, как мировое сообщество будет восполнять недостающие поставки нефти. Если западные страны последуют за США и введут эмбарго на импорт нефти из России, цены на нефть могут вырасти до 200 долларов или даже выше, предполагают аналитики.

Реальная проблема на рынке нефти связана с Россией, а Саудовская Аравия – та страна, которая может нарастить поставки нефти на рынок, отмечает Тарик Захир из Tyche Capital Advisors. Однако в Саудовской Аравии "не отвечают на телефонные звонки администрации" США с просьбой увеличить добычу нефти.

Котировки нефти WTI с легкостью могут достигнуть 130 долларов за баррель или даже более высоких отметок в случае усугубления ситуации в Восточной Европе, добавляет Захир. Можно ожидать сохранения волатильности, цены могут колебаться на 8 долларов вверх и вниз на поступающих новостях.

Ранее в четверг в Турции прошли переговоры министров иностранных дел Украины и России, однако они не принесли ощутимых результатов. Между тем военная спецоперация России в Украине продолжается уже вторую неделю.

Как сообщило в четверг Минэнерго США, запасы в подземных хранилищах газа на неделе 26 февраля-4 марта упали на 124 млрд кубических футов, то есть сильнее, чем предполагалось.

— Авторы Myra P. Saefong; William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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