МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Международному сообществу потребуется от пяти до десяти лет, чтобы заместить миллионы баррелей нефти, которые ежедневно добывает Россия, сказал РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон. Фьючерсы на нефть закрылись снижением

Во вторник президент США Джо Байден объявил об отказе от импорта российских энергоносителей, расширяя из-за событий на Украине санкции против страны, на долю которой приходится десятая часть мировых поставок нефти.

"Сколько времени потребуется остальному миру прежде, чем он сможет произвести десять миллионов баррелей нефти, которые производит Россия?.. Мы говорим о пяти, десяти годах, которые потребуются на то, чтобы появилась возможность заместить все десять миллионов баррелей", — сказал Ситтон.

Он предположил, что из-за отказов от закупок по линии отдельных государств или компаний единственным крупным потребителем российской нефти может оказаться Китай, который в таком случае получит возможность диктовать собственные условия.

"Китай в очень выгодной позиции, поскольку Китай сейчас как единственный клиент России может практически диктовать, какую цену они хотят заплатить за эту нефть, поскольку других покупателей нет", — сказал Ситтон.

Он предполагает, что западные правительства с самого начала российской операции на Украине оказывают давление на крупные нефтегазовые компании с тем, чтобы они прекратили закупки нефти РФ.

Россия ранее продавала в США около 700 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. По мнению Ситтона, естественным вариантом замены тяжелых российских сортов могли бы стать поставки из Венесуэлы, которые сейчас прекращены из-за санкций.

После отказа от российского импорта цены на бензин в США достигли исторических максимумов, превысив 4,31 доллара за галлон (3,785 литра). Ситтон не исключает роста еще на доллар.

"Все это очень разрушительно, и меня не удивит, если средняя цена на бензин в США превысит пять долларов за галлон, может, даже начнет приближаться к шести", — сказал он.