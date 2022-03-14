МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Польша не может ввести эмбарго на поставки российских энергоносителей без решения Европейского союза, заявил уполномоченный представитель правительства стираны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимской в эфире Польского телевидения. Эксперт объяснил, что ждать от цен на нефть на следующей неделе

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий неоднократно заявлял, что добивается от Еврокомиссии введения полного эмбарго на поставки из России нефти, газа и угля.

По словам Наимского, запрет поставок энергоносителей — "это вопрос эмбарго, это вопрос коллективного решения, это решение, которое должно быть принято совместно всеми странами Европейского союза".

"Мы этого добиваемся. Это касается также запрета ввоза российского угля на территорию Евросоюза. Мы знаем, что определенное количество угля в Польшу поставляется из России, но мы не можем это остановить на границе без решения на уровне Европейского союза", — добавил он.

При этом уполномоченный правительства утверждает, что Польша может отказаться от российских энергоносителей в любой момент. "Мы можем справиться в Польше без поставок с востока уже сегодня. Это дает возможность премьеру, правительству Польши ввести санкции", — сказал он.

Наимский также отметил, что не все страны ЕС согласны вводить антироссийские эмбарго. "Мы в процессе переговоров на уровне Евросоюза, касающихся введения санкций, блокирования закупок с России. Есть страны-члены Европейского союза, которые просто этому сопротивляются, которые просто видят, что не в состоянии справиться, считают, что потери будут слишком велики", — сказал он.

Европейский союз не сможет так же легко наложить санкции на российскую нефть, как США, заявил уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского телевидения.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий неоднократно заявлял, что добивается от Еврокомиссии введения полного эмбарго на поставки из России нефти, газа и угля. До этого США отказались от закупки российских энергоносителей.

"Возможно, ключевым моментом является то, что поставки нефти в США из России — это, если я хорошо помню, около 8% американского потребления", — сказал Наимский. Экономист оценил вероятность дефолта в России

"Американцы могут в любой момент заместить этот объем собственным производством или высвобождением своих огромных запасов. В связи с этим влияние такого решения на американскую экономику минимально, а в Европе — огромно", — добавил он.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций.