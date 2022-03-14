МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. ЕС собирается ввести новые санкции против "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти", заморозив инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник. В ЕС хотят изучить вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией

"ЕС собирается принять новые санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть", — говорится в сообщении.

Уточняется, что компании теперь столкнутся с "запретом на инвестиции", который заморозит финансирование источниками в ЕС проектов по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива.

При этом правительства ЕС настояли на добавлении разъяснения, согласно которому "новые меры не помешают странам и компаниям ЕС покупать нефть у этих трех российских компаний".

Запрос стран привел к отсрочке одобрения новых санкций, которые первоначально планировалось одобрить в воскресенье, указывает агентство.