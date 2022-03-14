МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в апреле поднимется по сравнению с текущим месяцем на 117 тысяч баррелей в день, или на 1,4%, до 8,708 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны. Американцы недовольны подорожанием бензина после антироссийских санкций

В том числе добыча в бассейне Permian вырастет на 70 тысяч баррелей, до 5,208 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford поднимется на 23 тысячи баррелей в день, до 1,146 миллиона, на Bakken — на 16 тысяч, до 1,188 миллиона баррелей в день.

Добыча на Anadarko составит 405 тысяч баррелей в день, поднявшись на шесть тысяч, на Appalachia — вырастет на две тысячи, до 115 тысяч баррелей в день. На месторождениях Niobrara и Haynesville добыча не изменится и составит 613 тысяч и 33 тысячи баррелей в день соответственно, говорится в релизе.

Также EIA ожидает в апреле общего увеличения добычи газа на всех этих месторождениях на 594 миллиона кубических футов, до 92,326 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин в рассматриваемой местности США в феврале сократилось по сравнению с январем на 156, до 4 372.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.