Белый дом: США не обсуждают с Венесуэлой возможность импорта ее нефти
Белый дом: США не обсуждают с властями Венесуэлы возможность импорта ее нефти
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ВАШИНГТОН, 15 мар — ПРАЙМ. Администрация США не обсуждает с властями Венесуэлы возможность импорта венесуэльской нефти, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В ходе регулярного брифинга Псаки спросили, ведет ли Вашингтон диалог с Каракасом на предмет возможности поставок нефти из Венесуэлы в США.
"На данный момент таких переговоров не ведется", — коротко ответила Псаки.
Президент Джо Байден на прошедшей неделе своим указом запретил импорт энергоносителей из России в качестве ответа на российскую военную операцию на Украине.
Ранее ряд изданий сообщили, что высокопоставленная американская делегация посетила с визитом Каракас. Согласно публикациям, США обсуждали с представителями Венесуэлы в том числе возможность смягчения санкций в отношении Венесуэлы, затрагивающих экспорт нефти.
https://1prime.ru/oil/20220314/836375644.html
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