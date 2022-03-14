ВАШИНГТОН, 15 мар — ПРАЙМ. Администрация США не обсуждает с властями Венесуэлы возможность импорта венесуэльской нефти, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Американцы недовольны подорожанием бензина после антироссийских санкций

В ходе регулярного брифинга Псаки спросили, ведет ли Вашингтон диалог с Каракасом на предмет возможности поставок нефти из Венесуэлы в США.

"На данный момент таких переговоров не ведется", — коротко ответила Псаки.

Президент Джо Байден на прошедшей неделе своим указом запретил импорт энергоносителей из России в качестве ответа на российскую военную операцию на Украине.

Ранее ряд изданий сообщили, что высокопоставленная американская делегация посетила с визитом Каракас. Согласно публикациям, США обсуждали с представителями Венесуэлы в том числе возможность смягчения санкций в отношении Венесуэлы, затрагивающих экспорт нефти.