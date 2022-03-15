МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром падают примерно на 4,5%, в то время как на рынки вернулись риски снижения спроса на нефть в свете распространения коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов, свидетельствуют данные торгов. Китай нарастил добычу нефти и газа

По состоянию на 8.00 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,66%, до 101,92 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 4,57%, до 98,3 доллара.

Цены на нефть во вторник продолжают падение понедельника, так как на рынки вернулись опасения, связанные с распространением коронавируса. Несколько городов ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения. По некоторым оценкам, Китай сталкивается с одной из самых серьезных вспышек ковида.

Это может вызвать новые социально-экономические ограничительные меры, а значит, и снижение глобального спроса на сырьевые товары. Поэтому сегодня нефтяные цены активно снижаются.

И в целом, по мнению SPI Asset Management, которое приводит газета Wall Street Journal, сейчас происходит смещение акцента с последних событий вокруг России и Украины на коронавирусное обострение в Китае.