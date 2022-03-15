МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая компания Equinor сообщила о прекращении торговли российской нефтью и нефтепродуктами. Польская топливная компания ORLEN готова к отказу от российской нефти

Такое решение было принято после объявления о начале процесса выхода Equinor из своих проектов в РФ, уточняется в пресс-релизе компании.

"Это означает, что Equinor не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России", — говорится в сообщении и добавляется, что компания пересмотрит все аспекты сотрудничества с Россией, включая юридические обязательства.

В данный момент у Equinor имеются определенные обязательства по ранее заключенным договорам.