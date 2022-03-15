МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы падения более чем до 7%, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель впервые с 1 марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.12 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 7,28%, до 99,08 доллара за баррель. Ниже отметки в 100 долларов за баррель показатель опустился впервые с 1 марта.
Цена апрельских фьючерсов на WTI опускается на 7,78%, до 94,99 доллара за баррель.
https://1prime.ru/oil/20220315/836381930.html
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