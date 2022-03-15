МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Попытки американского президента Джо Байдена смягчить удар от скачка нефтяных цен встретили серьезное сопротивление со стороны Объединенных Арабских Эмират (ОАЭ) и Саудовской Аравии. США отчаянно нуждаются в поддержке этих ближневосточных стран, отмечает The Guardian. Индия изучает возможность закупок нефти из России с дисконтом

По мнению авторов издания, Абу-Даби и Эр-Рияд наверняка займут жесткую позицию в этом вопросе. Причина: предыдущие шаги со стороны Вашингтона. В споре с Белым домом Эр-Рияд и Абу-Даби наверняка займут жесткую позицию.

"Многие хвалят Джо Байдена за его жесткую позицию в отношении России. Но сегодня, когда налицо самый серьезный за несколько десятилетий нефтяной шок, попытки американского президента смягчить удар от скачка нефтяных цен наталкиваются на сопротивление двух союзников, в которых он нуждается больше всего", — переводит статью ИноСМИ.

Фактический руководитель Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, как и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид, еще не дали своего согласия на телефонный разговор с Байденом, такое "было просто немыслимо при предыдущих администрациях".

Поэтому президенту США необходимо, чтобы оба восточных государства в ближайшее время оказали максимальное экономическое давление на Россию. Сделать это ОАЭ и СА могут за счет увеличения добычи нефти.

Каждая из ближневосточных стран является крупным поставщиком нефти и имеет избыточные мощности по добыче, они могут смягчить ценовые последствия для потребителей в США накануне ноябрьских промежуточных выборов. Напомним, что демократы рискуют лишиться большинства в конгрессе.

"Но отношения между ближневосточными нефтяными державами и Вашингтоном опустились до самой низкой отметки за последние годы, и сейчас вполне возможны перемены в региональном порядке в выгодном для Эр-Рияда и Абу-Даби направлении. Оба лидера ясно дали понять, что на меньшее они не согласны и готовы настоять на своем", — отмечается в статье.

Посол ОАЭ в Вашингтоне Юсеф аль-Утайба в прошлую среду заявил, что Абу-Даби выступает за увеличение добычи и "будет убеждать ОПЕК подумать об этом". На следующий день цены на нефть упали на 13%. Но никаких практических действий по наращиванию добычи не последовало, после чего фьючерс на нефть снова подорожал почти до $130 за баррель. А это очень некомфортная для Байдена цена в преддверии промежуточных выборов.