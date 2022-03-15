МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Возвращение Ирана на нефтяной рынок ощутят все, но необходимые механизмы стабилизации цен есть, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Стоимость нефти Brent опустилась ниже $100 за баррель

"Ядерная сделка не может разблокировать экспорт иранской нефти, она его разблокирует 100%, это принципиальнейшая часть этой договоренности, которую мы поддерживали. Что касается предстоящего выхода иранской нефти на мировой рынок, то, конечно же, его ощутит все сообщество стран-экспортеров и стран-импортеров. И механизмы, чтобы не допускать каких-то волатильных неожиданностей, они существуют", — сказал Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что если переговоры в Вене по восстановлению СВПД будут идти теми же темпами, до конца февраля стороны могут достичь соглашения. После этого может понадобиться еще около двух месяцев на подготовку к возобновлению ядерной сделки, таким образом полностью функционировать она может начать к апрелю, тогда же может быть уже снято и нефтяное эмбарго в отношении Ирана.