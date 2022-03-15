Лавров: возвращение Ирана на рынок нефти ощутят все, но механизмы стабилизации цен есть
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Возвращение Ирана на нефтяной рынок ощутят все, но необходимые механизмы стабилизации цен есть, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ядерная сделка не может разблокировать экспорт иранской нефти, она его разблокирует 100%, это принципиальнейшая часть этой договоренности, которую мы поддерживали. Что касается предстоящего выхода иранской нефти на мировой рынок, то, конечно же, его ощутит все сообщество стран-экспортеров и стран-импортеров. И механизмы, чтобы не допускать каких-то волатильных неожиданностей, они существуют", — сказал Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что если переговоры в Вене по восстановлению СВПД будут идти теми же темпами, до конца февраля стороны могут достичь соглашения. После этого может понадобиться еще около двух месяцев на подготовку к возобновлению ядерной сделки, таким образом полностью функционировать она может начать к апрелю, тогда же может быть уже снято и нефтяное эмбарго в отношении Ирана.
https://1prime.ru/oil/20220315/836382527.html