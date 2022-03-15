НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар — ПРАЙМ. Нью-Дели ведет переговоры по различным вопросам покупки российской нефти, заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, выступая в верхней палате парламента. В МИД России оценили последствия возвращения Ирана на рынок нефти

"В настоящее время ведутся переговоры. Есть несколько вопросов, которые необходимо рассмотреть, например сколько нефти доступно в России, или на новых рынках, или у новых поставщиков, которые могут появиться на рынке. Также есть вопросы, связанные со страхованием, фрахтом и множеством других моментов, включая механизмы оплаты", — сказал Пури. Как сообщает New Indian Express, так он ответил на просьбу прокомментировать информацию СМИ, что Россия предложила продавать свою нефть и другое сырье по сниженным ценам с оплатой в рупиях и рублях.

Он отметил, что власти Индии рассмотрят все варианты и добавил, что вел беседы "на соответствующем уровне" с российскими чиновниками.

Пури также сообщил, что экспорт нефти в Индию из Венесуэлы и Ирана пострадал из-за санкций и отметил, что надеется на возобновление экспорта из этих стран. "Индийские нефтяные компании заключат соглашения с Венесуэлой и в равной степени с Ираном, как только их нефть поступит на рынок", — сказал он.

Министр выразил надежду, что "помимо нефти, которая станет доступной из стран, которые до сих пор не осуществляли поставки из-за санкций, страны ОПЕК+ увеличат свою добычу", чтобы снизить цены на нефть.

Последнее время росту цен на нефть способствует геополитическая напряженность между Россией и Украиной — в связи с этим котировки находятся на максимальных с 2008 года уровнях. Однако с начала этой недели цены на нефть начали коррекцию, так как на рынки вернулись опасения, связанные с распространением коронавируса. По некоторым оценкам, Китай сталкивается с одной из самых серьезных вспышек COVID-19, что может вызвать новые социально-экономические ограничительные меры, а значит, и снижение глобального спроса на сырьевые товары.