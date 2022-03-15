МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на 4,2 миллиона баррелей в сутки, но скорректирует его в ближайшие недели, когда влияние геополитического фактора на рынок проявится более определенно, говорится в ежемесячном докладе организации. ОПЕК оценила выполнение сделки альянсом в феврале

"Вызовы, с которыми сталкивается глобальная экономика, особенно замедление экономического роста, ускорение инфляции и продолжающиеся геополитические потрясения, повлияют на спрос на нефть в различных регионах. Пока же прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году остается без изменений на уровне 4,2 миллиона баррелей в сутки, учитывая высокую неопределенность и изменчивость текущих событий", — сообщается в докладе.

"Однако этот прогноз подлежит изменению и будет скорректирован, когда появится больше ясности в отношении далеко идущих последствий геополитической нестабильности", — добавляет ОПЕК. Отмечается, что пересмотр произойдет в ближайшие недели.

Таким образом, ОПЕК пока ожидает, что спрос на нефть в мире в 2022 году достигнет 100,9 миллиона баррелей в сутки. По оценке организации, в 2021 году показатель вырос на 5,7 миллиона баррелей в сутки, до 96,74 миллиона баррелей в сутки.