МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в феврале выросла сразу на 440 тысяч баррелей в сутки к уровню января, до 28,47 миллиона баррелей в сутки, но в рамках сделки ОПЕК+ организация снова не смогла увеличить добычу на весь разрешенный в отчетном месяце объем, перевыполнив соглашение на 36%, следует из данных мартовского доклада организации. ОПЕК пересмотрит прогноз по росту мирового спроса на нефть

"Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в феврале 2022 года составила 28,47 миллиона баррелей в сутки, что на 0,44 миллиона баррелей в сутки выше предыдущего месяца. Больше всего добыча выросла в Саудовской Аравии и Ливии, в то время как она сократилась в Нигерии и Экваториальной Гвинее", — сообщается в докладе.

Как следует из данных ОПЕК, по отношению к октябрю 2018 года, который является базой отсчета в сделке по ограничению добычи нефти ОПЕК+, организация сократила добычу на 2,543 миллиона баррелей в сутки. Это превышает обязательства десяти ее стран, участвующих в соглашении альянса, на 668 тысяч баррелей в сутки. В итоге ОПЕК выполнила сделку на 136%.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс ежемесячно увеличивает производство на 400 тысяч баррелей в сутки. На март ограничения ОПЕК+ составляют 2,56 миллиона баррелей в сутки.

При этом ряд стран ОПЕК+ по причинам естественного снижения добычи или технических моментов просто не могут нарастить добычу до позволенного им уровня. Сложности, в частности, возникали у Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Конго, Анголы.