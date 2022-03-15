МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем по вопросу продажи части нефти в юанях, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Правительство подготовило план реагирования на санкции

"Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о том, чтобы продавать часть своей нефти в юанях", — говорится в сообщении.

При этом, как уточнили источники, переговоры о нефтяных контрактах ведутся около шести лет, но сейчас они ускорились.

Газета также уточнила, что Китай покупает более 25% нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия.