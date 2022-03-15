2022-03-15T17:11:00+03:00
2022-03-15T17:13:04+03:00
2022-03-15T17:11:00+03:00
2022
https://1prime.ru/oil/20220315/836384338.html
СМИ: Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о продаже нефти в юанях
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем по вопросу продажи части нефти в юанях, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. "Саудовская... ПРАЙМ, 15.03.2022
нефть, энергетика, новости, саудовская аравия, китай, нефть, доллар
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/04/835720405.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/04/835720405.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/04/835720404.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/04/835720404.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/03/835720392.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/03/835720392.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220315/836383979.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем по вопросу продажи части нефти в юанях, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
"Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о том, чтобы продавать часть своей нефти в юанях", — говорится в сообщении.
При этом, как уточнили источники, переговоры о нефтяных контрактах ведутся около шести лет, но сейчас они ускорились.
Газета также уточнила, что Китай покупает более 25% нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия.