ВАШИНГТОН, 15 мар — ПРАЙМ. США не намерены импортировать нефть из Ирана взамен российской вне зависимости от того, как завершатся переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. МВФ: последствия конфликта на Украине почувствует вся мировая экономика

"Вне зависимости от того, будет ли существовать иранская ядерная сделка, наша позиция в отношении запрета на импорт нефти из Ирана останется неизменной. Мы не намерены заменить российскую нефть иранской. Такой вариант не рассматривается", — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

Вместе с тем, он добавил, что лишение Ирана возможности заполучить ядерное оружие "в равной степени отвечает интересам как России, так и США".

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт российской нефти и других энергоносителей. Этот шаг еще больше усугубил текущую ситуацию с ценами на нефть, которые росли последние несколько недель и превысили 100 долларов за баррель. В то время как Вашингтон пытается экономическими санкциями добиться изменения российской политики, люди в США ощутили последствия для своих кошельков — розничная цена на бензин 8 марта достигла исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон.