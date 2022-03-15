ВАШИНГТОН, 15 мар — ПРАЙМ. США не намерены импортировать нефть из Ирана взамен российской вне зависимости от того, как завершатся переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Вне зависимости от того, будет ли существовать иранская ядерная сделка, наша позиция в отношении запрета на импорт нефти из Ирана останется неизменной. Мы не намерены заменить российскую нефть иранской. Такой вариант не рассматривается", — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Вместе с тем, он добавил, что лишение Ирана возможности заполучить ядерное оружие "в равной степени отвечает интересам как России, так и США".
На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт российской нефти и других энергоносителей. Этот шаг еще больше усугубил текущую ситуацию с ценами на нефть, которые росли последние несколько недель и превысили 100 долларов за баррель. В то время как Вашингтон пытается экономическими санкциями добиться изменения российской политики, люди в США ощутили последствия для своих кошельков — розничная цена на бензин 8 марта достигла исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон.
https://1prime.ru/oil/20220315/836385976.html
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