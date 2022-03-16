МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут, после того как за два предыдущих дня они упали на 12%, Brent вернулась за отметку в 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Санкции против России впервые ударили по Америке

По состоянию на 9.24 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,42%, до 101,33 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 2,12%, до 98,48 доллара.

При этом с начала недели нефть резко подешевела, отойдя от многолетних максимумов, на новом всплеске ковидных опасений. Несколько городов Китая ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения. По некоторым оценкам, Китай сталкивается с одной из самых серьезных ковидных вспышек.

Ограничительные меры, в том числе резко уменьшающие транспортную активность, снижают спрос на бензин и прочие нефтепродукты.

При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы за неделю по 11 марта увеличились на 3,754 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось снижение, но это тем не менее не препятствует сейчас коррекционным настроениям.