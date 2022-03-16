МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в январе упали на 22,1 миллиона баррелей к декабрю и находились на самом низком значении с апреля 2014 года, говорится в февральском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА резко понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году

"Коммерческие запасы нефти в ОЭСР в январе снизились на 22,1 миллиона баррелей. Запасы нефти составили 2 621 миллион баррелей, что на 335,6 миллиона баррелей ниже среднего уровня 2017-2021 годов, самый низкий показатель с апреля 2014 года", — говорится в докладе.

Отмечается также, что запасы покрывают 57,2 дня прогнозируемого спроса, что на 13,6 дня меньше, чем годом ранее.

Предварительные данные по США, Европе и Японии указывают на то, что в феврале запасы снизятся еще на 29,8 миллиона баррелей. МЭА допускает остановку нефтедобычи в России из-за санкций

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.