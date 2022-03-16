МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Россия с апреля может остановить добычу около 3 миллионов баррелей в сутки нефти из-за учащающихся отказов от нее со стороны покупателей на фоне западных санкций, сообщается ежемесячном докладе МЭА. Запасы нефти в ОЭСР в январе упали до минимума с 2014 года

"Мы полагаем, что с апреля добыча 3 миллионов баррелей в сутки нефти в России может быть остановлена, поскольку все больше покупателей отказываются от поставок из страны", — пишет МЭА, объясняя, что отказы связаны с западными санкциями в отношении России.

По мнению агентства, если эта остановка окажется устойчивой, то с учетом текущего графика ОПЕК+ по ежемесячному увеличению добычи нефти и перспектив роста производства в странах, не входящих в альянс, образуется нехватка поставок на рынок во втором и третьем кварталах.

"Хотя цены на нефть заигрывают с трехзначными значениями, что, как ожидается, замедлит спрос, наш текущий прогноз по балансу на рынке указывает на потенциальный дефицит в размере 700 тысяч баррелей в сутки во втором квартале 2022 года", — подчеркивает МЭА.