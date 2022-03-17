МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно растут в четверг утром после снижения днем ранее в свете выхода еженедельной статистики США о запасах сырья, свидетельствуют данные торгов. СМИ: в Индии рассматривают покупку российской нефти за рубли или рупии

По состоянию на 8.43 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,87%, до 99,84 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,83%, до 96,78 доллара.

В четверг утром цены на "черное золото" заметно растут после снижения днем ранее примерно на 2%, которое было частично вызвано данными о росте запасов нефти в США — впервые за три недели.

Так, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 марта, выросли на 4,3 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 415,9 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя — на 1,4 миллиона баррелей.

"Одномоментное увеличение запасов в США не должно интерпретироваться как падение спроса, хотя это может на некоторое время ослабить опасения по поводу дефицита предложения в США", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков SPI Asset Management.