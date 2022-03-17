МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минэнерго РФ разработало и направило в кабмин обширный список мер по поддержке отечественного энергетического сектора, сообщает в четверг "Коммерсант".

Часть предложений предлагается включить в разрабатываемый сейчас "план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления".

В частности, нефтяным компаниям могут помочь за счет снижения налоговой нагрузки.

Основное предлагаемое решение для энергосектора — переход к уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по фактическим ценам реализации, а не по мировым ценам. Сейчас российский сорт Urals продается с большой скидкой при высоком уровне сырья на мировом рынке. Это связано со снижением спроса на нефть из России.

Но НДПИ для компаний рассчитывается исходя из мировых котировок, в результате они платят больше налогов, чем должны.

Другая идея — продлить сроки модернизации нефтеперерабатывающих заводов по заключенным соглашениям с нефтекомпаниями. В течение такого периода компании будут получать дополнительные деньги из бюджета. Сейчас документ подразумевает, что работы будут завершены в 2026 году, однако на фоне санкций сроки могут быть увеличены.