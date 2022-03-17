МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 8% в четверг на ряде факторов, среди которых фиксация инвесторами прибыли и опасения вокруг перебоев поставок, свидетельствуют данные торгов. СМИ: меры против нефти из России могут "поставить на колени" Евросоюз

По состоянию на 16.35 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 8,21%, до 106,07 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 7,98%, до 102,62 доллара. Днем нефть дорожала на 5%.

Ряд факторов поддерживают рост стоимости нефти, среди которых коррекционная динамика. Нефтяные котировки падали три торговые сессии подряд, за это время нефть потеряла 13% стоимости, причем цена опустилась ниже психологической отметки в 100 долларов за баррель.

"Коррекция после высоких уровней прошлой недели, вероятно, себя исчерпала", — сказал изданию Wall Street Journal аналитик Spartan Capital Питер Кардийо (Peter Cardillo).

На рынках также сохраняются опасения по поводу поставок из-за геополитических рисков. Антироссийские санкции могут стать причиной перебоев поставок, что в условиях дефицитного рынка поддерживает рост котировок.