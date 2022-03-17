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Нефть дорожает на 8%
Нефть
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Мировые цены на нефть ускорили рост до 8% в четверг на ряде факторов, среди которых фиксация инвесторами прибыли и опасения вокруг перебоев поставок, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 17.03.2022
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, торги, биржи, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 8% в четверг на ряде факторов, среди которых фиксация инвесторами прибыли и опасения вокруг перебоев поставок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.35 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 8,21%, до 106,07 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 7,98%, до 102,62 доллара. Днем нефть дорожала на 5%.
Ряд факторов поддерживают рост стоимости нефти, среди которых коррекционная динамика. Нефтяные котировки падали три торговые сессии подряд, за это время нефть потеряла 13% стоимости, причем цена опустилась ниже психологической отметки в 100 долларов за баррель.
"Коррекция после высоких уровней прошлой недели, вероятно, себя исчерпала", — сказал изданию Wall Street Journal аналитик Spartan Capital Питер Кардийо (Peter Cardillo).
На рынках также сохраняются опасения по поводу поставок из-за геополитических рисков. Антироссийские санкции могут стать причиной перебоев поставок, что в условиях дефицитного рынка поддерживает рост котировок.