МОСКВА, 18 мар — Dow Jones/ПРАЙМ. Контракты на нефть в четверг вновь закрылись выше 100 долларов за баррель после трехдневного снижения. В центре внимания инвесторов – ограниченность мирового предложения, перспективы спроса на нефть и продолжающийся конфликт на Украине. Америка недоглядела: за нефть теперь будут платить по-другому

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Апрельские фьючерсы на нефть WTI закрылись с повышением на 7,94 доллара, или почти на 8,4%, по 102,98 доллара за баррель. В среду котировки снизились приблизительно на 1,5%, завершив торги по 95,04 доллара за баррель, на самой низкой отметке закрытия торгов с 25 февраля, согласно рыночным данным Dow Jones.

Майские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe подорожали на 8,62 доллара, или на 8,8%, до 106,64доллара за баррель. В среду сорт Brent подешевел на 1,9% до 98,02 доллара за баррель.

Апрельские контракты на бензин прибавили в цене 7,7% до 3,217 доллара за галлон, а апрельские фьючерсы на печное топливо подскочили на 12,5% до 3,487доллара за галлон.

Апрельские контракты на природный газ подорожали на 5,1% до 4,99 доллара за млн БТЕ.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Накануне котировки WTI и Brent закрылись на 22% ниже примерно 14-летних максимумов, достигнутых 8 марта, что технически означало переход на территорию медвежьего рынка.

Товарно-сырьевые рынки проявляли волатильность с начала военной операции России на территории Украины. В четверг надежды на достижение мира несколько ослабли на фоне сообщений, что в России не видят существенного прогресса на переговорах с украинской стороной.

Резкий откат цен после 8 марта, когда котировки WTI и Brent завершили торги на самых высоких отметках с 2008 года, “позволяет предполагать, что премия за геополитические риски во многом испарилась, несмотря на продолжающийся конфликт (на Украине)”, – говорит Томас Вествотер, аналитик DailyFX.

“Недавние локдауны в прибрежный китайских городах, включая производственный центр Шэньчжэнь, также содействовали снижению цен", – добавляет аналитик, поскольку можно ожидать сокращения спроса. “Вероятность новых локдаунов в Китае также может быть фактором, который сдерживает краткосрочные ожидания в отношении спроса”, – отмечает Вествотер.

В четверг в осажденном Мариуполе продолжались активные боевые действия. Фьючерсы на нефть Brent превысили психологически важную отметку 100 долларов за баррель. “Усиление склонности к риску содействует более оптимистичному взгляду на мировой спрос”, — отметила Виктория Сколар, глава инвестиционного подразделения в Interactive Investor.

Международное энергетическое агентство (IEA) в среду обнародовало прогноз, согласно которому с апреля мировой рынок может недосчитаться 3 млн баррелей российской нефти в день. Это усилило опасения по поводу перспектив предложения и, соответственно, подстегнуло цены, добавляет эксперт.

"Если украинский кризис продолжит постепенно ослабевать, то повторный скачок к уровням около 140 долларов, достигнутым на прошлой неделе на фоне роста премии за геополитический риск, маловероятен в ближайшее время", — считает Сколар.

ДАННЫЕ ПО ЗАПАСАМ

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило о сокращении запасов природного газа на неделе 5-11 марта на 79 млрд кубических футов.

Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем ожидали снижения запасов на 70 млрд кубических футов.

В среду EIA сообщило об увеличении запасов нефти на 4,3 млн баррелей на неделе 5-11 марта. Кроме того, в Минэнерго США сообщили о сокращении запасов бензина на 3,6 млн баррелей и об увеличении запасов дистиллятов на 300 000 баррелей.

— Авторы Myra P. Saefong и Barbara Kollmeyer; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ