НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар — ПРАЙМ. Индийские нефтяные компании Indian Oil Corporation (IOC) и Hindustan Petroleum купили несколько миллионов баррелей российской нефти марки Urals, сообщает издание Times of India со ссылкой на источники. Посол заявил об интересе Индии к российской нефти

"IOC, ведущая нефтяная компания страны, в конце прошлой недели купила три миллиона баррелей Urals через (европейского трейдера) Vitol с поставкой в мае со скидкой в 20-25 долларов за баррель по сравнению с ценой Brent на эту дату. Hindustan Petroleum на этой неделе совершила закупку двух миллионов баррелей нефти марки Urals для погрузки в мае" — сообщает издание

Также тендер на поставку миллиона баррелей аналогичной сырой нефти объявила компания Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.

В свою очередь компания Reliance Industries Ltd может отказаться от покупки российского топлива, поскольку санкции в отношении Москвы могут повлиять на ее бизнес, отмечает издание.

Накануне официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, отвечая в ходе брифинга на вопрос о возможности сделки с Россией на поставку 15 миллионов баррелей нефти сообщил, что Нью-Дели "изучает все возможности на мировых энергетических рынках".