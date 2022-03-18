МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут примерно на 1% в пятницу днем на сохранении международной напряженности, создающей риски перебоев в поставках этого сырья на рынок, прежде всего из России, свидетельствуют данные торгов. В ВЭБ считают несправедливым мнение о зависимости России от нефтяной иглы

По состоянию на 13.35 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,19%, до 107,91 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,3%, до 104,32 доллара.

Трейдеры продолжают наблюдать за ситуацией вокруг Украины, создающей риски перебоев в поставках нефти и ее дефицита.

Российские и американские официальные лица заявили в четверг, что переговоры о прекращении военной операции на Украине не принесли плодов, вызвав этим дополнительные опасения по поводу нехватки "черного золота".

Тем временем во вторник министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил о переговорах по различным вопросам покупки российской нефти. А ранее в четверг официальный представитель индийского МИДа Ариндам Багчи сообщил, что Индия изучает все возможности импорта нефти, в том числе из России.