МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Новые санкции Совета ЕС в сфере энергетики запрещают импорт в Сербию нефти и химикатов для ее переработки, так как Нефтяная индустрия Сербии (НИС) и нефтеперерабатывающий завод Панчево принадлежат государству и российской "Газпром нефти", заявил сербский президент Александр Вучич. США пригрозили Китаю санкциями

В среду Вучич заявил, что новые меры Совета ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, но по Сербии. По словам сербского лидера, европейцы оставили себе возможность на своей территории работать с "Газпром нефтью", импортировать из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании находятся в собственности россиян, не смогут экспортировать и импортировать нефть.

"Решение Совета ЕС для нас очень тяжелое, странное, ищем выходы. Сегодня люди из моего кабинета провели видеоконференцию с партнерами из ЕС. И это не касается только импорта нефти, своей нефти у нас нет… Это касается и поставок химикатов, которые нужны для нефтеперерабатывающего завода (НПЗ Панчево — ред.). Мы на это больше не имеем права, потому что компания (НИС, 65,15% принадлежит "Газпром нефти" — ред.) находится преимущественно в российской собственности", — заявил Вучич в эфире TV PRVA.

"Мы должны заниматься тем, будут ли у нас химические вещества, которые используем в НПЗ, так как его мажоритарный владелец – Россия. В 2008 году мы НИС продали "Газпром нефти", которая находится в государственной собственности. Мы импортируем сырую нефть, из 20 тысяч тонн мы производим 10 тысяч тонн дизеля, 3,7 тысячи тонны бензина, но для этого нужны запасные части, химические вещества, и по этому решению Совета ЕС не сможем их ввозить, возможно, уже от 15 мая", — уточнил сербский президент.

По его словам, власти Сербии пока стараются заполнять нефтью все имеющие хранилища в стране.